Іспанія

Польський голкіпер залишився у статусі резервного воротаря після приходу Жоана Гарсії.

Голкіпер Барселони Войцех Щесни, який повернувся з відставки як вільний агент, щоб замінити травмованого Марка-Андре тер Штегенa, навряд чи проведе ще хоч одну хвилину у сезоні-2025/26. Про це повідомляє Sport.es.

Польський воротар залишився задовольнятися роллю резервіста після трансферу Жоана Гарсії з Еспаньйола приблизно за 25 млн євро.

Хоча через травму самого Гарсії Щесни раніше зіграв у восьми поспіль матчах, позиція "друго номера" для нього вже чітко визначена. У чвертьфінальному матчі Кубку Іспанії проти Альбасете Щесни залишився у запасі, хоча це змагання зазвичай відводиться резервним гравцям.

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік віддає перевагу Гарсії у всіх останніх матчах, включно з поєдинком Кубка Іспанії проти Расінга Сантандер, де багато хто очікував повернення Щесни. Таким чином, крім гіпотетичного фінального туру Ла Ліги або нової травми Гарсії, Щесни ризикує більше не зіграти за Барселону у цьому сезоні.

За інформацією джерела, незважаючи на обмежену роль, 35-річний голкіпер залишається професіоналом, підтримує командний дух у роздягальні та прийняв ситуацію без скарг.