Англія

Молодий вінгер приєднався до "ірисок" на правах оренди з можливістю викупу.

Евертон офіційно оголосив про перехід 19-річного вінгера Челсі Тайріка Джорджа. Гравець проведе залишок сезону у складі ірисок на правах оренди до літа 2026 року, а також клуб збереже право на викуп футболіста. У новому клубі Джордж виступатиме під 19-м номером.

📝Everton have completed the loan signing of England Under-21 international Tyrique George from Chelsea for the remainder of the 2025/26 season, with an option to make the move permanent this summer. — Everton (@Everton) February 2, 2026

Джордж є вихованцем Челсі, де перебуває з 2014 року. У поточному сезоні вінгер провів 11 матчів у всіх турнірах, забив три голи та оформив одну результативну передачу.

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, наразі займає 10-й рядок у турнірній таблиці АПЛ, набравши 34 очки. Наступний матч команда проведе 7 лютого на виїзді проти Фулгема.