Англія

Лондонські клуби домовилися про оренду захисника до завершення сезону 2025/26.

Вест Гем оголосив про підписання центрального захисника Челсі Акселя Дісасі. 27-річний француз приєднався до Молотобійців на правах оренди до кінця сезону 2025/26.

Дісасі шукав можливість отримати стабільну ігрову практику, адже в поточному сезоні він не провів жодного матчу за основну команду Челсі. У середині січня повідомлялося про його повернення до тренувань з першою командою, однак місця в ротації лондонців захисник так і не отримав.

Це вже друга оренда Акселя за останній рік. У другій частині сезону 2024/25 француз виступав за Астон Віллу, де зіграв 10 матчів у складі команди Унаї Емері. Раніше Дісасі також захищав кольори Монако, Реймса та ФК Париж, а влітку 2023 року перебрався до Челсі.

Інтерес до гравця проявляли й інші клуби. Зокрема, Дісасі перебував у сфері уваги Фіорентини та Лідса, однак саме Вест Гем зміг домовитися з Челсі про оренду захисника. За інформацією ЗМІ, лондонцям оренда обійшлася приблизно у 1,7 млн фунтів, при цьому угода не передбачає обов’язкового викупу.

Вест Гем наразі перебуває у складному становищі — команда посідає 18-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, маючи 20 очок. Свій наступний матч Молотобійці проведуть 7 лютого проти Бернлі.