Після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації – не бити по енергетичній інфраструктурі. Піднімали також питання не бити і по іншій критичній інфраструктурі. Але ми бачили, що по залізниці та інших обʼєктах удари були. Тим не менш по енергетиці ударів не було. Американці думали, що це буде працювати тиждень.

Сьогодні росіяни вдарили по нас: 71 ракета і 450 дронів. Якщо подивитись по тому ударному комплекту, який росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися попередні перемовини в Абу-Дабі, то на той момент всього було менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Не вважаю, що це так відбулося. Бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент.

Це була дуже слушна пропозиція: давайте продемонструємо всьому світові й нашим суспільствам, що йдуть деескалаційні кроки. Американці логічно запропонували до наступної зустрічі. І так воно й повинно було бути: щоб була наступна зустріч, а далі сторони продовжили говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо закінчення війни. Зустріч не по українській причині була відтермінована на середу – четвер. І на наш погляд, деескалація повинна була б продовжуватись. Але тим не менше це не продовжено.

Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів.

Ми бачимо, що росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який росію просили. Це говорить і про все інше, що росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?

Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка росії на війну повинна отримати відповідь світу.