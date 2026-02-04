Завершилася 1441 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 лютого перебуває з візитом в Києві та бере участь у засіданні Верховної Ради в Києві.

Президент і Генеральний секретар НАТО обговорили розширення програми PURL і постачання додаткових ракет для "петріотів"

Вночі рф завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, повідомляє ДТЕК. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК, які росія знову атакувала.

Армія рф 3 лютого, атакувала низку регіонів України дронами та ракетами. Вибухи чули в Києві, Харкові, Дніпрі та ін. Постраждали освітні заклади, житлові будинки й об'єкти інфраструктури. Відомо про щонайменше 4 потерпілих людей у Харківській області та п'ятьох — у столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окрім тристоронніх перемовин у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у форматі Україна — США — рф, українська делегація окремо зустрічатиметься з американською. Зустрічі заплановані на 4–5 лютого.

Трамп заявив, що премʼєр Індії Моді погодився не купувати нафту в росії, натомість збільшити імпорт зі США, й, можливо, Венесуели. За його словами, це допоможе припинити війну в Україні.
 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 72 ракети, 38 авіаційних ударів, скинув 83 керованих авіабомби. Крім того, застосував 5295 дронів-камікадзе та здійснив 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Українські воїни відбили дві атаки, ще два бойових зіткнення наразі триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, ворог атакував в районі Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак, в районі в районі Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та в районі Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник спробував наступати в районі Предтечиного. Атака відбита.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 38 окупантів та поранили 14; знищили 65 безпілотних літальних апаратів, вісім одиниць автомобільного транспорту, один наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського та Плавнів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації – не бити по енергетичній інфраструктурі. Піднімали також питання не бити і по іншій критичній інфраструктурі. Але ми бачили, що по залізниці та інших обʼєктах удари були. Тим не менш по енергетиці ударів не було. Американці думали, що це буде працювати тиждень. 

Сьогодні росіяни вдарили по нас: 71 ракета і 450 дронів. Якщо подивитись по тому ударному комплекту, який росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися попередні перемовини в Абу-Дабі, то на той момент всього було менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили. Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Не вважаю, що це так відбулося. Бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент.

Це була дуже слушна пропозиція: давайте продемонструємо всьому світові й нашим суспільствам, що йдуть деескалаційні кроки. Американці логічно запропонували до наступної зустрічі. І так воно й повинно було бути: щоб була наступна зустріч, а далі сторони продовжили говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо закінчення війни. Зустріч не по українській причині була відтермінована на середу – четвер. І на наш погляд, деескалація повинна була б продовжуватись. Але тим не менше це не продовжено.

Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів. 

Ми бачимо, що росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який росію просили. Це говорить і про все інше, що росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? 

Вони брехали і перед цією війною, і повномасштабну війну росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну, і зараз – навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка росії на війну повинна отримати відповідь світу.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!