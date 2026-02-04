Туреччина

Зірковий француз підписав контракт до 2028 року.

Трансферна драма, яка тримала в напрузі вболівальників Туреччини та Саудівської Аравії, завершилася успіхом.Головний футбольний інсайдер світу Фабріціо Романо офіційно підтвердив перехід: Н'Голо Канте став гравцем Фенербахче.

Ще кілька годин тому здавалося, що гучний обмін зірвано через помилку в документах, а Фенербахче навіть випустив гнівну офіційну заяву. Проте ситуація кардинально змінилася. Як повідомляє Романо, незважаючи на попередню відмову ФІФА, клуби все ж таки отримали дозвіл на реєстрацію документів.

Обидві угоди офіційно затверджені: Нголо Канте приєднується до канарок. Легендарний французький півзахисник підписав контракт із турецьким грандом до червня 2028 року. Юссеф Ен-Несірі вирушає у зворотному напрямку та стає гравцем саудівського Аль-Іттіхада.