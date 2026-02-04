Інше

Наставник Манчестер Сіті емоційно закликав до людяності, згадавши жертв в Україні, Судані та Палестині, а також розкритикував насильство з боку силовиків у США.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола використав передматчеву пресконференцію напередодні гри Кубка ліги проти Ньюкасла, щоб висловитися на захист жертв глобальних конфліктів. Іспанський фахівець заявив, що має намір використовувати свою платформу, щоб виступати за краще суспільство, і зізнався, що кадри новин завдають йому сильного болю.

Гвардіола, який напередодні виступив на благодійному концерті в Барселоні на підтримку палестинських дітей, палко говорив про страждання цивільних у зонах бойових дій. Він згадав війни в Україні, Судані та секторі Гази, прямо вживши слово геноцид щодо останнього.

"Ніколи в історії людства ми не мали інформації перед очима так чітко, як зараз – геноцид у Палестині, що сталося в Україні, що сталося по всьому світу – у Судані, всюди. Що сталося перед нами? Ви хочете це побачити? Це наші проблеми як людей. Це наші проблеми", — наголосив Гвардіола.

Тренер зізнався, що не може зрозуміти байдужості до руйнування людських життів: "Мені боляче. Якби це було на протилежному боці, мені б теж було боляче... Повністю вбити тисячі невинних людей? Складніше цього немає. Я не можу уявити, як хтось може бачити ці зображення щодня — батьки, матері, діти, чиї життя руйнуються — і не відчути хоч краплю співчуття?", — заявив Пеп.

Коли журналіст The Athletic запитав, чому ці теми такі важливі для нього, Гвардіола відповів із докором:

"Я ціную це, бо це вперше за 10 років, коли один журналіст запитує мене про це. Схоже, вам не дозволено це робити через вашу роботу", — зауважив фахівець.

Окрім війн, Пеп звернув увагу на соціальну несправедливість та насильство у західному світі. Він згадав нещодавній інцидент у Міннеаполісі (США), де федеральні агенти ICE застрелили двох громадян — Рене Гуд та Алексу Претті — в рамках імміграційних репресій.

"Подивіться, що сталося у Сполучених Штатах Америки... Скажіть, як ви можете це захистити? Немає ідеального суспільства, але ми повинні працювати, щоб стати кращими", — заявив тренер.

Гвардіола також прокоментував кризу з мігрантами у Ла-Манші, наголосивши на пріоритеті людського життя над політикою:

"Люди, які тікають зі своїх країн, сідають на човен... Не питайте, правий він чи ні, врятуйте його. Йдеться про людину", — додав іспанець.

Свій виступ Пеп підсумував обіцянкою не мовчати: "Саме тому на кожному етапі, де я можу допомогти висловитися за краще суспільство, я намагатимуся і буду поруч. Це для моїх дітей, моїх сімей, для вас. З моєї точки зору, справедливість вимагає, щоб ви говорили. Інакше все просто піде далі", — резюмував наставник.

У середу підопічні Гвардіоли зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла. (Перша гра завершилась 2:0 на користь містян) Стартовий свисток о 22:00 за київським часом.