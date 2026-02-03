Терміни угоди із футболістом не розголошуються.
Жеремі Жаке, ФК Ліверпуль
03 лютого 2026, 11:21
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ренна Жеремі Жаке.
Сторони підписали довгостроковий контракт, термін якого не вказується.
За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, сума трансферу становила 60 мільйонів євро. Ще 12 млн євро прописані у якості бонусів.
Також наголошується, що Жеремі приєднається до команди Арне Слота влітку 2026 року.
Нинішнього сезону Жаке провів 19 матчів без результативних дій.