Англія

Терміни угоди із футболістом не розголошуються.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Ренна Жеремі Жаке.

Сторони підписали довгостроковий контракт, термін якого не вказується.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, сума трансферу становила 60 мільйонів євро. Ще 12 млн євро прописані у якості бонусів.

Також наголошується, що Жеремі приєднається до команди Арне Слота влітку 2026 року.

Нинішнього сезону Жаке провів 19 матчів без результативних дій.