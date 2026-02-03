Лука Нетц змінив Бундеслігу на АПЛ.
Лука Метц, Getty Images
03 лютого 2026, 12:22
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником менхенгладбахської Боруссії Лукою Нетцом.
Угода з 22-річним німцем розрахована до літа 2030 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 2,5 млн євро. Також німецький клуб отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.
У нинішньому сезоні Нетц, який виступав за Боруссію М з літа 2021 року, провів 17 матчів, віддавши два асисти.
Після 24 турів Ноттінгем Форест набрав 26 очок і посідає 17 місце в АПЛ.