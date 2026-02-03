Англія

Лука Нетц змінив Бундеслігу на АПЛ.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником менхенгладбахської Боруссії Лукою Нетцом.

Угода з 22-річним німцем розрахована до літа 2030 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 2,5 млн євро. Також німецький клуб отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

У нинішньому сезоні Нетц, який виступав за Боруссію М з літа 2021 року, провів 17 матчів, віддавши два асисти.

Після 24 турів Ноттінгем Форест набрав 26 очок і посідає 17 місце в АПЛ.