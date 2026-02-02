Бельгійську команду тимчасово очолив Едвард Стілл.
Біснік Хасі, ФК Андерлехт
02 лютого 2026, 12:45
Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Бісніка Хасі.
Тим часом виконувачем обов'язків головного тренера став Едвард Стілл.
Нагадаємо, Хасі вдруге очолив Андерлехт у березні минулого року. До цього він керував командою з 2014 до 2016 року, а також п'ять років пропрацював асистентом.
За останній період Андерлехт провів 43 матчі, з яких 18 перемог, дев'ять нічиїх та 16 поразок.
Після 23 турів Андерлехт, у якому виступає українець Данило Сікан, посідає четверте місце у чемпіонаті Бельгії, відстаючи від Юніона на 13 очок. Також команда вийшла у півфінал Кубку країни.