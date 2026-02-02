Інше

Бельгійську команду тимчасово очолив Едвард Стілл.

Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Бісніка Хасі.

Тим часом виконувачем обов'язків головного тренера став Едвард Стілл.

Нагадаємо, Хасі вдруге очолив Андерлехт у березні минулого року. До цього він керував командою з 2014 до 2016 року, а також п'ять років пропрацював асистентом.

За останній період Андерлехт провів 43 матчі, з яких 18 перемог, дев'ять нічиїх та 16 поразок.

Після 23 турів Андерлехт, у якому виступає українець Данило Сікан, посідає четверте місце у чемпіонаті Бельгії, відстаючи від Юніона на 13 очок. Також команда вийшла у півфінал Кубку країни.