Україна

Українська асоціація футболу наголосила, що повернення російських команд загрожує безпеці змагань і суперечить рішенню CAS.

Українська асоціація футболу відреагувала на заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого перегляду санкцій проти Росії. В УАФ закликали ФІФА та її керівництво не змінювати чинну позицію щодо відсторонення російських команд і збірних до завершення війни проти України.

"Українська асоціація футболу закликає ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.

Військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. Росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни, мільйони українців залишаються без світла, води і тепла.

Ми не погоджуємось з твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь яких збірних росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань.

Нагадаємо, що ця позиція та застереження зазначені у рішенні спортивного арбітражного суду міста Лозанни у справі CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al", — йдеться у заяві УАФ.

Раніше стало відомо, що ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних Росії.