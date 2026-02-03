У битві прямих конкурентів за виживання в 22-му турі Ла Ліги сильнішими виявилися господарі.
Мальорка - Севілья, Getty Images
03 лютого 2026, 00:05
Мальорка - Севілья 4:1
Голи: Мурікі, 26 (пен), Кошта, 53, Дардер, 74, Торре, 90+6 - Мопе, 45+1
Мальорка: Роман — Маффео, Лопес, Вальєнт, Мохіка — Маскарель, Кошта — Асано (Антоніо Санчес, 55), Дардер (Морланес, 83), Вірхілі (Джозеф, 84) — Мурікі (Пратс Бастідас, 90)
Севілья: Влаходімос — Хуанлу (Алексіс Санчес, 60), Кармона, Родрігес Кардозу (Соу, 79), Салас, Суасо — Агуме, Пеке (Еджуке, 60), Менді — Адамс, Мопе (Ромеро, 79)
Попередження: Маскарель, Кошта — Агуме