Інше

Ексволодар Золотого м’яча перейшов із Аль-Іттіхада та підписав контракт на 18 місяців.

Саудівський Аль-Хіляль офіційно оголосив про підписання французького нападника Каріма Бензема. Про це повідомляє пресслужба клубу.

38-річний форвард приєднався до команди з Аль-Іттіхада, а угода набрала чинності негайно.

Бензема погодив усі особисті умови та підписав контракт терміном на 18 місяців. Француз стане частиною проєкту Аль-Хіляля під керівництвом Сімоне Індзагі.

Раніше між Бензема та Аль-Іттіхадом виник конфлікт щодо продовження контракту та умов заробітної плати. Нападник висловив бажання залишити клуб і в підсумку вирішив перейти до прямого конкурента в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Карім Бензема виступає на Близькому Сході з літа 2023 року, коли перейшов до Аль-Іттіхада після тривалого та успішного періоду в мадридському Реалі. Тепер досвідчений француз продовжить кар’єру в Аль-Хілялі, з яким розраховує боротися за трофеї на національній та міжнародній аренах.