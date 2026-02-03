Інше

Організатори літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі офіційно оголосили перелік міст, які прийматимуть футбольні змагання. Турнір не обмежиться Каліфорнією і охопить шість міст по всій території Сполучених Штатів.

Виконавчий директор LA 2028 Рейнольд Гувер повідомив членам Міжнародного олімпійського комітету (МОК), що для ігор групового етапу будуть використані найкращі існуючі стадіони Головної ліги футболу (MLS).

До списку господарів увійшли: Нью-Йорк (східне узбережжя); Колумбус, штат Огайо; • Нешвілл, штат Теннессі; Сент-Луїс, штат Міссурі; Сан-Дієго, штат Каліфорнія; Сан-Хосе, штат Каліфорнія. Вирішальні матчі — ігри плей-оф та поєдинки за медалі — пройдуть на легендарному стадіоні Роуз Боул у Пасадені (передмістя Лос-Анджелеса), про що було домовлено раніше.

Олімпіада-2028 також стане знаковою для розвитку жіночого футболу. Вперше в історії Ігор жіночий турнір буде масштабнішим за чоловічий: Жінки: 16 команд-учасниць; Чоловіки: 12 команд-учасниць. Це рішення кардинально змінює гендерний баланс порівняно з попередньою Олімпіадою в Парижі, де ситуація була протилежною (16 чоловічих збірних проти 12 жіночих).