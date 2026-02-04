Іспанія

Переможний мʼяч забив Араухо.

Барселона, незважаючи на рахунок, впевнено перемогла Альбасете (2:1)

Каталонський клуб домінував протягом першого тайму та під завісу першої 45-хвилинки вийшов вперед. Де Йонг на пару з Рашфордом обікрав суперника та перевів м'яч на правий фланг на Ламіна. Вінгер влучно пробив без шансів для голкіпера.

У другому таймі блаугранас продовжили грати у свою гру та подвоїли перевагу. На 55-й хвилині Араухо після подачі з кутового головою поклав мʼяч у сітку. Цей гол — особливий, адже це дебютний забитий мʼяч після складного психологічного періоду капітана Барси.

Ґарсія не зміг зберегти ворота на замку. На заключних хвилинах гри Морено відіграв один мʼяч,повернувши інтригу. У доданий час Ферран знову відновив комфортну перевагу, але взяття воріт скасували через офсайд.

У підсумку підопічні Фліка продемонстрували одвічному супернику,як потрібно обігравати команду з нижчого дивізіону. Барселона крокує у півфінал Кубка Іспанії.

Альбасете — Барселона — 1:2

Голи: Морено 87 — Ямаль 39, Араухо 56