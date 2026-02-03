Німеччина

Завершився чвертьфінал Кубка Німеччини.

Баєр не відчув проблем проти Санкт-Паулі (3:0)

На 31-й хвилині господарі поля відкрили рахунок у грі. Після серії рикошетів мʼяч відскочив до Мартена Терʼє. Француз зльоту потужно пробив у девʼятку без шансів для голкіпера. По перерві підопічні Юльманна подвоїли перевагу. Шик після розіграшу з кутового замкнув ногою дальню стійку. У доданий час ліверкузенці довели справу до розгрому. Чорно-червоні вибігли у контратаку, яку влучним ударом завершив Гофманн.

У підсумку Баєр впевнено перемагає аутсайдера Бундесліги та виходить до півфіналу Кубка Німеччини. Нагадаємо, у сезоні 2023/24 фармацевти перемогли у Кубку, здолавши у фіналі Кайзерслаутерн (1:0).

Баєр Леверкузен - Санкт-Паулі 3:0

Голи: Тер'є, 32, Шик, 64, Гофманн, 90+2

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Паласіос, Гарсія — Васкес, Тілльман, Грімальдо, Тер'є — Шик

Санкт-Паулі: Фоль — Андо, Метс, Оппі — Сендс, Альстранд — Фудзіта, Сінані, Пирка — Карс, Лаже