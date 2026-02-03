Італія

Нкунку, Лофтус-Чік і Рабьо оформили гольову розгромну серію на Дал’Ара у 23-му турі Серії А.

У матчі 23-го туру італійської Серії А Мілан на виїзді здобув переконливу перемогу над Болоньєю з рахунком 3:0. Відсутність Рафаеля Леау та Крістіана Пулішича не завадила “россонері” продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті до 22 матчів.

Вже на 20-й хвилині рахунок відкрив Рубен Лофтус-Чік після добивання м’яча у воротах Федеріко Равальї. За лічені хвилини до перерви Крістофер Нкунку подвоїв перевагу Мілана: після флангової атаки Болоньї французький нападник заробив пенальті та точно реалізував його, не залишивши шансів голкіперу.

Другий тайм почався з блискавичного голу Адрієна Рабьо: скориставшись дивним довгим кидком Міранди, він перехопив м’яч і у виході один на один оформів третій гол для гостей на 48-й хвилині.

Після цього Болонья контролювала м’яч, але не змогла серйозно загрожувати воротам Меньяна, а Мілан упевнено довів матч до перемоги.

Болонья - Мілан 0:3

Голи: Лофтус-Чік, 20, Нкунку, 37 (пен), Рабьо, 48

Болонья: Равалья — Дзортеа, Казале, Геггем, Міранда (Лікоянніс, 78) — Фройлер (Моро, 65), Фергюсон — Орсоліні (Бернардескі, 54), Одгор, Роу (Камб'ягі, 78) — Кастро (Даллінга, 54)

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Атекаме (Томорі, 67), Фофана, Модрич (Яшарі, 72), Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 84) — Нкунку (Фюллькруг, 72), -

Попередження: Равалья, Фройлер, Фергюсон