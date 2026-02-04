Франція

Команда Роберто Де Дзербі впевнено крокує до чвертьфіналу, здолавши суперника з рахунком 3:0

Марсель реабілітувався перед уболівальниками за нещодавні невдачі, розгромивши Ренн (3:0) і забезпечивши собі місце у вісімці найкращих команд Кубка Франції.

Провансальці відкрили рахунок вже на першій хвилині матчу. Тімоті Веа перехопив м'яч високо на половині поля суперника і знайшов передачею Аміна Гуїрі, який холоднокровно реалізував момент. Одразу після перерви Мейсон Грінвуд подвоїв перевагу господарів, скориставшись асистом Гуїрі. Для англійського форварда це вже 22-й гол у всіх турнірах цього сезону, що підтверджує його фантастичну форму. Крапку в матчі поставив П'єр-Емерік Обамеянг, забивши третій м'яч за 10 хвилин до фінального свистка.

Попри впевнену перемогу, гра мала свій темний бік. У першому таймі стався епізод, який викликав обурення гравців Ренна. Ітан Нванері, який виступає за Марсель на правах оренди з лондонського Арсенала, здійснив жорсткий підкат проти Глена Камари.Арбітр обмежився лише жовтою карткою для 18-річного півзахисника, хоча суперники вимагали вилучення. Внаслідок цього зіткнення Камара отримав травму і був змушений залишити поле, шкутильгаючи.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі залишився задоволеним результатом, особливо після болісної поразки від Брюгге (0:3) у Лізі чемпіонів та нічиєї з Парижем (2:2).

"Ми були солідними... Важливо було виграти цю гру, але я завжди кажу, що моя команда може перемогти будь-кого, якщо гратиме так, як сьогодні. Але ми також можемо програти будь-кому. На жаль, матч проти "Брюгге" все ще залишає шрами", — зізнався італійський фахівець.

Тепер на Марсель чекає надважливе випробування — матч проти лідера чемпіонату ПСЖ цими вихідними. Команді потрібно перемагати, щоб зберегти хоча б примарні шанси на титул Ліги 1.