Туреччина

Титулований французький півзахисник залишив Саудівську Аравію та підписав контракт із турецьким грандом до 2028 року.

Опорний півзахисник Аль-Іттіхада Нголо Канте продовжить кар'єру в Туреччині. Гравець офіційно здійснив перехід до стамбульського Фенербахче.

Угода 34-річного француза з новим клубом розрахована на тривалий термін — до 2028 року. Повідомляється, що перед оформленням переходу футболіст розірвав чинний контракт з Аль-Іттіхадом.

Нагадаємо, Канте приєднався до саудівського клубу в липні 2023 року на правах вільного агента після завершення виступів за лондонський Челсі.

У минулому сезоні, француз допоміг тиграм стати чемпіоном країни. У нинішній кампанії досвідчений хавбек відіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 2 забитими голами та 1 результативною передачею.