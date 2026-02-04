Португалія

Норвезький талант вже домовився про оренду в Іспанію, проте феєричний матч проти вершкових змусив Жозе змінити плани.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью особисто втрутився у трансферну політику клубу в останні дні зимового вікна, заблокувавши перехід 21-річного вінгера Андреаса Шельдерупа до Мальорки.

Іспанський клуб визначив підписання універсального гравця атаки своїм пріоритетом. Вибір пав на Шельдерупа, який шукав стабільну ігрову практику перед майбутнім Чемпіонатом світу-2026. Сторони досягли повної згоди: Мальорка домовилася як з керівництвом Бенфіки, так і з самим футболістом.

Крім іспанців, на гравця полювали італійські Парма та Комо, а також бельгійський Брюгге. Проте в останню хвилину трансфер було скасовано рішенням головного тренера. Причиною різкої зміни позиції Моурінью став виступ норвежця в Лізі чемпіонів.

У переможному матчі проти мадридського Реала (4:2) Шельдеруп продемонстрував вражаючу гру та відзначився дублем. Після цього перформансу португальський фахівець заявив, що розраховує на Андреаса у другій половині сезону, незважаючи на те, що до цього роль гравця в команді була обмеженою (лише 1 гол у чемпіонаті та 7 матчів у старті з 14).

Тепер Шельдеруп, контракт якого діє до 2028 року, залишиться в Лісабоні, де намагатиметься закріпити за собою місце в основі та набрати форму перед мундіалем у США, Мексиці та Канаді.