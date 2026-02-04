Северная Америка

Гранд МЛС Лос-Анджелес Гелаксі розглядає можливість підписання бразильського хавбека, який влітку стає вільним агентом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може продовжити кар'єру в Сполучених Штатах Америки. За інформацією Daily Mail, інтерес до 33-річного бразильця виявляє Лос-Анджелес Гелаксі, який шукає нову суперзірку для свого проєкту.

Контракт Каземіро з червоними дияволами завершується у червні цього року, і футболіст вже підтвердив, що залишить клуб. Попри те, що під керівництвом тимчасового тренера Майкла Карріка бразилець набрав непогану форму, керівництво МЮ вирішило не продовжувати співпрацю через високу зарплату гравця (375 тисяч фунтів на тиждень).

Якщо трансфер відбудеться, Каземіро стане третім культовим гравцем Юнайтед, який перебереться до ЛА Гелаксі, повторивши шлях Девіда Бекхема та Златана Ібрагімовича. Однак у американців є серйозні конкуренти. Інтерес до п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів також виявляють клуби із Саудівської Аравії, які готові запропонувати значно вищі фінансові умови.