Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2025/26 зустрінуться Манчестер Сіті й Ньюкасл Юнайтед (перший матч — 2:0).

Поєдинок відбудеться в середу, 4 лютого, на Етіхад Стедіум у Манчестері, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 4.24. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.19.

Вихід Манчестер Сіті до наступного раунду турніру оцінюється в 1.04, а Ньюкасл Юнайтед — в 12.46.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал більше 3,0", представлений показником 1.88.

Коефіцієнтом 4.65 оцінена ймовірність результативної нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Асист Раяна Шеркі". На нього можна поставити з показником 3.49.

