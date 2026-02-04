Іспанія

Іспанський голкіпер став безальтернативним "першим номером" команди Ганса-Дітера Фліка.

Голкіпер Барселони Жоан Гарсія прокоментував свої виступи у поточному сезоні. Ексгравець Еспаньйола зміг закріпитися в основі "синьо-гранатових" одразу після свого трансферу.

"Я задоволений. Зрештою, поки тренер вважає, що грати повинен саме я, мені залишається лише радіти та підтримувати найкращу форму.

Я намагався робити все, щоб виправдати довіру, яку мені висловив Флік", — зізнався кіпер після перемоги над Альбасете (2:1) у чвертьфіналі Кубка Іспанії.

Нагадаємо, Жоан Гарсія приєднався до складу каталонців у червні минулого року. Сума трансферу з Еспаньйола склала 25 млн євро. Наразі воротар демонструє стабільну гру, допомагаючи команді боротися за трофеї на всіх фронтах.