Ліга чемпіонів

Кияни пропустили шість м’ячів у матчі 1/16 фіналу, а дубль Богдана Редушка став єдиною світлою плямою у гіркий день для української команди.

Юнацька команда київського Динамо припинила боротьбу в Юнацькій лізі УЄФА на стадії 1/16 фіналу. У протистоянні з однолітками з мадридського Атлетіко підопічні Павла Чередніченка зазнали болісної поразки з рахунком 2:6.

Іспанський гранд продемонстрував високу результативність, не залишивши шансів біло-синім на прохід до наступного раунду. Оборона киян не впоралася з тиском суперника, пропустивши пів дюжини м'ячів.

Єдиним позитивом у цьому матчі для Динамо стала гра Богдана Редушка. Півзахисник зумів оформити дубль, двічі вразивши ворота матрацників. Проте його індивідуальних зусиль виявилося замало, щоб нав'язати боротьбу грізному опоненту.

Таким чином, Динамо U-19 завершує свій виступ у єврокубках сезону 2025/26.