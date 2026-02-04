Інше

Португальський півзахисник відхилив пропозиції з топ-ліг, вирішивши залишитися частиною саудівського проєкту до 2029 року.

Лідер центру поля Аль-Хіляля Рубен Невеш поклав край чуткам про своє можливе повернення до Європи. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, 28-річний португалець підписав нову угоду з саудівським грандом.

Новий контракт футболіста розрахований на тривалий термін — до червня 2029 року. Попри активний інтерес з боку європейських клубів, які намагалися повернути зіркового хавбека до одного з провідних чемпіонатів, Невеш ухвалив тверде рішення залишитися. За інформацією джерела, ключовим фактором стала віра гравця в довгостроковий проєкт Аль-Хіляля та його роль у ньому.

Нагадаємо, Рубен Невеш перебрався до Саудівської Аравії влітку 2023 року з англійського Вулвергемптона і відтоді став ключовою фігурою в команді, допомагаючи їй домінувати на внутрішній арені.