Італія

Представник клубу розповів про невдалий трансфер.

Наприкінці цьогорічного зимового трансферного вікна італійський Мілан активно просував ідею трансферну французького нападника лондонського Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета.

28-річний навіть устиг пройти медогляд для "россонері" в одній із лондонських клінік, але саме під час цієї процедури у клубу виникли сумніви в необхідності здійснення цього переходу.

У гравця були виявлені проблеми з коліном, що в підсумку стало ключовим у відмові Мілана від подальший перемовин.

Спортивний директор італійського колективу Іглі Таре в останньому інтерв’ю прокоментував цей випадок та загалом зимову трансферну кампанію його клубу.

"Угода стосувалася майбутнього клубу. Під час переговорів ми побачили, що є шанс просувати її вперед.

Однак потім, під час медичного огляду, ми виявили фізичну проблему гравця і вирішили не продовжувати цю історію.

Трансфер захисника? Нам не обов’язково потрібно було це робити саме зараз. Якби був би хтось на ринку, хто міг би нам справді допомогти, ми б його придбали. Але зрештою ми разом із Максом Аллегрі вирішили рухатися далі з тією командою, яка зараз є в наявності", — заявив албанський функціонер.

Нагадаємо, що нещодавно Мілан продовжив контракт з основним воротарем.