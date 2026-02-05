Представник клубу розповів про невдалий трансфер.
Іглі Таре, Getty Images
05 лютого 2026, 08:15
Наприкінці цьогорічного зимового трансферного вікна італійський Мілан активно просував ідею трансферну французького нападника лондонського Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета.
28-річний навіть устиг пройти медогляд для "россонері" в одній із лондонських клінік, але саме під час цієї процедури у клубу виникли сумніви в необхідності здійснення цього переходу.
У гравця були виявлені проблеми з коліном, що в підсумку стало ключовим у відмові Мілана від подальший перемовин.
Спортивний директор італійського колективу Іглі Таре в останньому інтерв’ю прокоментував цей випадок та загалом зимову трансферну кампанію його клубу.
"Угода стосувалася майбутнього клубу. Під час переговорів ми побачили, що є шанс просувати її вперед.
Однак потім, під час медичного огляду, ми виявили фізичну проблему гравця і вирішили не продовжувати цю історію.
Трансфер захисника? Нам не обов’язково потрібно було це робити саме зараз. Якби був би хтось на ринку, хто міг би нам справді допомогти, ми б його придбали. Але зрештою ми разом із Максом Аллегрі вирішили рухатися далі з тією командою, яка зараз є в наявності", — заявив албанський функціонер.
Нагадаємо, що нещодавно Мілан продовжив контракт з основним воротарем.