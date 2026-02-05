Іспанський гранд стежить за центральним захисником Ліверпуля, який незабаром може залишити клуб.
Ібраїма Конате, Getty Images
05 лютого 2026, 00:20
Реал Мадрид може відновити свій інтерес до підписання центрального захисника Ліверпуля Ібраїми Конате. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, в іспанському гранді шукають варіанти підсилення оборони на літнє трансферне вікно, зокрема серед гравців, контракти яких невдовзі завершуються.
26-річний Конате був одним із потенційних кандидатів ще раніше, проте фінансові вимоги гравця змусили Реал тимчасово відмовитися від переговорів. Якщо ж захисник знизить свої апетити, іспанський клуб може відновити інтерес до нього.
У Ліверпулі не втрачають надії щодо продовження контракту з ключовим оборонцем, угода якого діє ще менше ніж півроку.
Водночас Конате вже може вести переговори про попередню угоду з іноземними клубами, проте поки що остаточного рішення щодо майбутнього не прийнято.