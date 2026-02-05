Іспанія

Іспанський гранд стежить за центральним захисником Ліверпуля, який незабаром може залишити клуб.

Реал Мадрид може відновити свій інтерес до підписання центрального захисника Ліверпуля Ібраїми Конате. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, в іспанському гранді шукають варіанти підсилення оборони на літнє трансферне вікно, зокрема серед гравців, контракти яких невдовзі завершуються.

26-річний Конате був одним із потенційних кандидатів ще раніше, проте фінансові вимоги гравця змусили Реал тимчасово відмовитися від переговорів. Якщо ж захисник знизить свої апетити, іспанський клуб може відновити інтерес до нього.

У Ліверпулі не втрачають надії щодо продовження контракту з ключовим оборонцем, угода якого діє ще менше ніж півроку.

Водночас Конате вже може вести переговори про попередню угоду з іноземними клубами, проте поки що остаточного рішення щодо майбутнього не прийнято.