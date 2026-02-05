Україна

Гравець провів у клубі півтора роки.

Іспанський опорний півзахисник Пабло Альварес був невід’ємною частиною стартового складу львівських Карпат у першій частині поточного сезону.

Однак цієї зими за пів року до завершення дії чинного контракту 28-річного виконавця з клубом сторони вирішили припинити співпрацю.

Відомо, що Альварес продовжить свою кар’єру в казахстанському Актобе.

Іспанець долучився до Карпат улітку 2024 року з болгарського клубу Черно Море в якості вільного агента.

За цей час футболіст провів 39 матчів, забив два голи та віддав один асист, із яких 13 матчів, два м’ячі та один гольовий пас припали на поточну кампанію.