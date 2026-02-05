Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 10:30.

Сьогодні, 5 лютого, кам’янець-подільський Епіцентр проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Сергія Нагорняка буде румунський Тиргу Муреш. Матч розпочнеться о 10:30.

Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Тиргу Муреш:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Епіцентр посів чотирнадцяту сходинку.