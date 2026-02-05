Італія

Голи Бонні та Діуфа принесли "нерадзуррі" перемогу в чвертьфінальному поєдинку на нейтральному полі.

У чвертьфіналі Кубка Італії Інтер здобув непросту перемогу над Торіно з рахунком 2:1 та пробився до півфіналу турніру. Поєдинок відбувся у Монці, оскільки Сан-Сіро готують до церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор.

Команда Сімоне Індзагі, яка підійшла до матчу на тлі кадрових втрат, активно почала гру та створювала моменти біля воріт суперника. Після удару Карлоса Аугусто, що влучив у поперечину, Інтер відкрив рахунок на 35-й хвилині — 21-річний Іссіака Камата навісив з правого флангу, а Анж-Йоан Бонні головою переправив м’яч у сітку.

Одразу після перерви "нерадзуррі" подвоїли перевагу. Давіде Фраттезі перехопив м’яч у центрі поля, Маркус Тюрам виконав простріл, а Анді Діуф у падінні замкнув передачу з близької відстані. Торіно не здався й скоротив відставання на 57-й хвилині — Сандро Куленович відзначився після рикошету від подачі Маркуса Педерсена.

У заключні хвилини Торіно намагався врятувати матч, але Інтер впевнено зіграв у захисті та втримав переможний рахунок. У півфіналі Кубка Італії команда з Мілана зіграє з переможцем пари Наполі — Комо.

*Інтер — Торіно 2:1

Голи: Бонні, 35, Діуф, 48 - Куленович, 57

Інтер: Мартінес — де Врей, Ачербі, Аугусто — Камат (Енріке, 80), Діуф, Мхітарян (Сучич, 56), Фраттезі, Коккі (Біссек, 75) — Тюрам (Еспозіто, 56), Бонні (Мартінес, 56)

Торіно: Палеарі — Тамез, Коко, Маріануччі (Маріпан, 61) — Педерсен (Ільхан, 61), Анжорін (Лазаро, 61), Праті, Обрадор (Нкунку, 86) — Влашич, Нджиє (Сапата, 73) — Куленович

Попередження: Сучич, Камат, Еспозіто — Маріпан