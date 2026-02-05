До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Шахтар Донецьк
05 лютого 2026, 14:07
Сьогодні, 5 лютого, донецький Шахтар проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.
Суперником для команди Арди Турана буде латвійська Рига. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Шахтар — Рига:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Шахтар посів другу сходинку.