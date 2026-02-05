Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 5 лютого, донецький Шахтар проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.

Суперником для команди Арди Турана буде латвійська Рига. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Рига:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Шахтар посів другу сходинку.