До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 5 лютого, київське Динамо проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Ігоря Костюка буде рівненський Верес, який відповідно проведе свою п’ятий товариську гру за цей період. Матч розпочнеться о 16:00.

За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку, тоді як рівненський Верес іде одинадцятим.