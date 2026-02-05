До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Динамо Київ
05 лютого 2026, 14:13
Сьогодні, 5 лютого, київське Динамо проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Ігоря Костюка буде рівненський Верес, який відповідно проведе свою п’ятий товариську гру за цей період. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Верес:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку, тоді як рівненський Верес іде одинадцятим.