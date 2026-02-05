Україна

Клуб визнав недоліки та заявив про готовність до системної співпраці з регулятором.

Футбольний клуб Динамо Київ підтвердив факт накладення штрафу уповноваженим державним органом через порушення законодавства щодо розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

У клубі зазначили, що усвідомлюють зміни в регулюванні реклами та букмекерської діяльності і визнають можливі технічні або організаційні недоліки з їхнього боку. Динамо підкреслило, що відповідальність за власні дії є базовим принципом роботи клубу.

ФК Динамо Київ також повідомив, що в процесі діалогу з агентством PlayCity було досягнуто спільного розуміння щодо подальшої системної співпраці. Клуб відкритий до взаємодії з регулятором і вже розпочав роботу над спільними ініціативами, спрямованими на формування культури відповідальної гри.

У заяві наголошено, що така співпраця буде корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом. Динамо Київ діє відкрито та виключно в правовому полі.