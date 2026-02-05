Туреччина

Французький захисник повернувся до Туреччини.

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про оренду 25-річного французького захисника Саші Боя в турецький Галатасарай до кінця сезону. Про це повідомили обидва клуби.

Бой вже виступав за стамбульський клуб у 2021–2024 роках, провівши 83 матч і забивши 4 голи. Спортивний директор Баварії Макс Еберль запевнив, що повернення до знайомого середовища допоможе гравцю швидко адаптуватися та набрати форму:

"Бої добре знає Галатасарай і йому не знадобиться тривалий період адаптації. Він зможе отримати ігровий час на високому рівні в плейоф Ліги чемпіонів та в боротьбі за титул у Суперлізі Туреччини".

Бой приєднався до Баварії у січні 2024 року з Галатасарая за 30 млн євро, але не зміг закріпитися у складі, провівши 38 матчів (24 у Бундеслізі), незабивши голів і зробивши 2 асисти. Проблеми зі здоров’ям, включно з розривами м’язів та травмою меніска, обмежили його ігровий час.

Трансфер став можливим завдяки довшому відкритому трансферному вікну в Туреччині, яке триває до п’ятниці. Галатасарай, чинний чемпіон і володар Кубка Туреччини, лідирує в Суперлізі з трьома очками переваги над Фенербахче та сімома очками над Трабзонспором.