Інше

Колишня зірка Ліверпуля та Арсенала підписує короткостроковий контракт із шотландським Селтіком.

32-річний англійський півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен повертається у великий футбол. Після розірвання контракту з турецьким Бешикташем у серпні минулого року, гравець узгодив умови переходу до чинного чемпіона Шотландії — Селтіка.

Контракт розрахований на шість місяців, до кінця поточного сезону. Трансфер відбувається на правах вільного агента, що дозволяє Селтіку заявити гравця навіть після закриття січневого вікна. За даними BBC, кельтам вдалося випередити Бірмінгем та Лідс, які також претендували на гравця.

Останні місяці Окслейд-Чемберлен підтримував форму, тренуючись на базі лондонського Арсенала. Спочатку він займався з командою U-21, а згодом — з основною групою під наглядом Мікеля Артети, який високо оцінив професіоналізм колишнього партнера.

За словами менеджера клубу, на рішення Алекса вплинула особиста розмова, а також рекомендації його друга та колишнього воротаря Селтіка Джо Харта. Керівництво клубу впевнені, що підписання переможця Ліги чемпіонів додасть команді досвіду у вирішальній стадії боротьби за титул. Медичне обстеження заплановане на п'ятницю, після чого трансфер буде завершено офіційно.