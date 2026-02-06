Іспанія

Керівництво мадридського клубу сумнівається у майбутньому аргентинського наставника через конфлікт з директором та невтішні результати.

Ера Дієго Сімеоне в Атлетіко, яка триває з грудня 2011 року, може добігти кінця. Як повідомляє Goal із посиланням на іспанське видання Sport, керівництво матрацників розглядає можливість дострокового розірвання контракту з легендарним тренером.

Незважаючи на чинну угоду до 2027 року, позиції Сімеоне похитнулися через сукупність кількох факторів: Повідомляється про напружені стосунки між Сімеоне та новим спортивним директором клубу Матеу Алемані. Сторони мають розбіжності, зокрема у поглядах на трансферну політику. Атлетіко наразі йде третім у Ла Лізі, відстаючи від лідера (Барселони) на 10 очок.

Ситуацію ускладнила поразка від Буде/Глімт 1:2 у Лізі чемпіонів, що змусило команду пробиватися до плей-оф через стикові матчі. За інформацією джерел, Матеу Алемані вже розпочав пошук потенційних наступників. Головним кандидатом називають Андоні Іраолу, який зараз очолює англійський Борнмут. Хоча іспанський фахівець надає перевагу роботі в Прем'єр-лізі, пропозиція від гранда Ла Ліги може змінити його плани.

Звільнення Сімеоне буде непростим завданням для бюджету клубу. Аргентинець є одним із найбільш високооплачуваних тренерів світу із зарплатою близько 34 мільйонів євро на сезон.

Нагадаємо, що під керівництвом Сімеоне Атлетіко двічі вигравав чемпіонат Іспанії та двічі виходив до фіналу Ліги чемпіонів, ставши справжньою третьою силою в іспанському футболі.