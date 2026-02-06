Бельгієць також згадав роботу з італійськими наставниками та порівняв їхні методи.
Азар та Моурінью, getty images
06 лютого 2026, 11:20
Колишній вінгер Челсі та Реала Еден Азар поділився думками про тренерів, з якими працював протягом кар’єри, та назвав найкращого наставника.
Футболіст згадав співпрацю з італійськими спеціалістами:
"Це правда, і я багато з ними виграв. У нас із Саррі були особливі стосунки: я думаю, що його погляди на футбол дуже схожі на мої. Але іноді я казав йому, що його тренування надто нудні. Це не критика, тим більше результати доводять його правоту, як і у випадку з Конте: Антоніо був неймовірний, але змушував нас нескінченно відпрацьовувати те саме", — заявив Еден.
На запитання про найкращого тренера Азар відповів без вагань:
"Він не італієць, але ви добре його знаєте: Моурінью, майстер спілкування. Те, як він мислить та доносить свої ідеї до футболістів, вражає", — додав Азар.
Нагадаємо, що Азар увійшов до Зали слави АПЛ.