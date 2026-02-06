Німеччина

Мюнхенський гранд розглядає захисника Інтера як потенційне підсилення, попри збереження Упамекано.

Центральний захисник міланського Інтера Янн Біссек потрапив до сфери інтересів мюнхенської Баварії. Про це повідомляє видання SPORT1.

За даними джерела, німецький клуб активно спостерігає за виступами 25-річного гравця, хоча офіційних контактів між сторонами наразі не було. Баварія продовжує вивчати ринок центральних захисників для створення конкуренції, навіть враховуючи той факт, що Дайо Упамекано залишився в команді.

У січні Інтер відповів відмовою на пропозицію щодо трансферу Біссека від одного з клубів АПЛ. Наразі "нерадзуррі" налаштовані зберегти німця у своєму складі та вже ведуть переговори про продовження контракту з ним на покращених умовах.

У поточному сезоні Біссек провів за міланців 21 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та дві результативні передачі.