Англія

Трибунал визначив суму компенсації за трансфер Ріо Нгумоа.

Трибунал Комітету з компенсацій професійним футболістам (PFCC) ухвалив рішення щодо суми, яку Ліверпуль має сплатити лондонському Челсі за підготовку та розвиток Ріо Нгумоа.

Ліверпуль виплатить 2,8 мільйона фунтів стерлінгів як базову компенсацію, яка не підлягає обговоренню. Підсумкова вартість може зрости за рахунок додаткових виплат при виконанні певних умов (кількість матчів, досягнення тощо).

Як повідомляє The Athletic, Челсі також отримає 20% від прибутку з майбутнього трансферу гравця. 17-річний форвард залишив академію артистократів у вересні 2024 року, відхиливши щедрі пропозиції лондонців, оскільки бачив у Ліверпулі кращі перспективи для потрапляння в першу команду.

Час показав, що він не помилився. У поточному сезоні під керівництвом Арне Слота Нгумоа вже зіграв 13 матчів у всіх турнірах і встановив два історичні рекорди клубу: У серпні, у віці 16 років і 361 дня, він забив переможний гол на 100-й хвилині у своєму дебютному матчі АПЛ проти Ньюкасла. У січні 2025 року він вийшов з перших хвилин у матчі Кубка Англії проти Аккрінгтона (4:0) у віці 16 років і 135 днів.