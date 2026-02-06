Англія

Головний тренер "шпор" вважає, що команда має достатньо ресурсів в атаці після продажу гравця до Крістал Пелес.

Керманич Тоттенгема Томас Франк поділився думками щодо трансферу вінгера Бреннана Джонсона до Крістал Пелес. Попри втрату виконавця, тренер зберігає спокій щодо глибини складу.

"Можна сказати, що якщо ми граємо за схемою 3-4-3, то зараз у нас п'ять доступних гравців для атакувальної трійки, що є непоганою кількістю. Сподіваюся, Річі скоро повернеться, тоді нас буде шість, а коли повернеться Мо, то сім.

Тож, якщо подивитися на ситуацію з цієї точки зору, я думаю, у нас усе гаразд", — сказав Франк.

Бреннан Джонсон захищав кольори Тоттенгема з 2023 року. За цей час він провів 107 матчів, у яких відзначився 27 голами та 18 асистами. На початку лютого "шпори" продали 24-річного футболіста "орлам" за 40 мільйонів євро.