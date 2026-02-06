Інше

Жодна зірка не вища за лігу.

Конфлікт між Кріштіану Роналду та керівництвом Саудівської Про-ліги досяг критичної точки. Португальська суперзірка, який вже пропустив попередній матч Ан-Насра проти Аль-Ріяда, готується бойкотувати ще одну гру — цього разу принципове протистояння проти Аль-Іттіхада.

За інформацією джерел, демарш Кріштіану (якому вчора виповнився 41 рік) спричинений діями Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF). Роналду обурений тим, що його прямий конкурент за титул — Аль-Хіляль — отримав значне підсилення взимку, підписавши Каріма Бензема з Аль-Іттіхада, тоді як Ан-Наср залишився без гучних трансферів.

Португалець вважає це проявом несправедливого розподілу ресурсів між клубами, якими володіє держава. Саудівська Про-ліга не стала мовчати й виступила з офіційною заявою, яка фактично є публічним попередженням для Роналду.

"Саудівська Про-ліга побудована на простому принципі: кожен клуб діє незалежно за єдиними правилами. Рішення щодо трансферів та витрат приймаються виключно керівництвом клубів у рамках фінансового регламенту", — йдеться у заяві.

Ліги дала зрозуміти, що не потерпить диктату з боку окремих гравців, навіть такого калібру, як Кріштіану. Попри те, що Роналду повернувся до тренувань і навіть опублікував фото в кольорах клубу, його участь у найближчому матчі залишається під питанням. Якщо страйк продовжиться, це може призвести до серйозних санкцій або навіть розмов про достроковий розрив контракту влітку.