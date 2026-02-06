Інше

ФІФА зафіксувала понад 5900 міжнародних угод, але загальні витрати знизилися порівняно з 2025 роком.

ФІФА повідомила, що футбольні клуби по всьому світу встановили новий рекорд за кількістю зимових трансферів у січні 2026 року. Кількість міжнародних угод перевищила 5900, що на 3% більше за попередній максимум.

Попри рекордну активність на ринку, загальні витрати склали понад 1,9 млрд доларів, що на 18% менше, ніж у січні 2025 року, коли було витрачено 2,35 млрд доларів.

Англійські клуби залишилися лідерами за витратами з показником 363 млн доларів, хоча їхні витрати значно скоротилися порівняно з минулим роком. Друге місце посіли італійські команди з 283 млн доларів.

Бразильські клуби вперше увійшли до трійки лідерів за витратами, витративши 180 млн доларів, з яких 49 млн припали на перехід Лукаса Пакета з Вест Гема до Фламенго. Саудівські клуби опустилися з четвертого на шосте місце, скоротивши витрати до 101 млн доларів.

За трансферним доходом, як і торік, лідирують французькі клуби з показником 218 млн доларів, випередивши італійські, бразильські, англійські та іспанські команди.