Колишній вінгер Челсі Еден Азар включений до Зали слави англійської Прем'єр-ліги, повідомила офіційна пресслужба АПЛ.

Бельгієць грав за "синіх" з 2012 по 2019 рік, провівши 245 матчів у АПЛ, забивши 85 голів і віддавши 57 асистів. З Челсі Азар двічі ставав чемпіоном Англії.

Азар став 26-м у Залі слави, куди потрапляють лише завершивші кар’єру гравці та тренери. Раніше цього року туди включили Гарі Невілла.

Після Челсі Азар перейшов до Реала, але не розкрився повністю й рано завершив кар’єру.