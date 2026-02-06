Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 6-9 лютого.

Відсьогодні й до вівторка, 10 лютого, мають відбутися всі десять матчів 23-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо ABANCA Балаїдос у Віго, де місцева Сельта прийматиме Осасуну.

Слідкуйте за поєдинками чемпіонату Іспанії на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 6 лютого, 22:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 3:2

Туром раніше Сельта поділила очки з Хетафе на виїзді (0:0). Тепер клуб із Віго повертається на Естадіо ABANCA Балаїдос, де протягом грудня-січня здобув три поспіль перемоги в Ла Лізі, дві з яких були "сухими". Ці домашні успіхи є єдиними для підопічних Клаудіо Хіральдеса в поточній кампанії чемпіонату, але вже сьогодні ситуація цілком може змінитися.

Офіційним беттінг-партнером Ла Ліги в України є букмекерська компанія betking.

Здобуті в 20-22 турах сім очок дозволили команді Алессіо Ліші ввірватися до топ-10 Ла Ліги. У своєму минулому виїзному поєдинку клуб із Памплони перервав серію з 13-ти матчів без звитяг поза власним полем у чемпіонаті. Осасуна прагне вперше з кінця сезону-2024/25 уникнути поразок у чотирьох поспіль дуелях, але її спроможність досягнути цього викликає сумніви.

прогноз 2:1

Субота, 7 лютого, 15:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид). Перше коло — 0:0

Три поспіль поразки в чемпіонаті відкинули Райо Вальєкано до зони вильоту. Подібної невдалої серії колектив Іньїго Переса не мав із грудня 2024 року. Тим не менш, раніше зазнавши тільки двох домашніх поразок у Ла Лізі-2025/26, у суботу він має всі шанси на покращення свого турнірного становища за рахунок дуелі з головним аутсайдером.

Реал Ов'єдо туром раніше перервав свою безвиграшну серію в чемпіонаті, яка налічувала 14 матчів. Підопічним Гільєрмо Альмади вдалося впоратися з Жироною вдома (1:0). У той же час на виїзді клуб не перемагає з кінця вересня, коли здобув наразі єдину свою звитягу після повернення до "еліти". Очікуємо, що за підсумками суботньої дуелі ця статистика не покращиться.

прогноз 2:0

Субота, 7 лютого, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 3:0

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 07.02.2026.

Субота, 7 лютого, 19:30. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 2:0

Страждання Севільї продовжилися виїзною поразкою від Мальорки (1:4) у понеділок. Команда Матіаса Алмейди все ніяк не може зібратися докупи й здійснити важливий ривок у бік першої половини турнірної таблиці. Раніше двічі поспіль обігравши свого суботнього суперника, клуб сподіватиметься досягнути успіху ще раз і бодай трохи відірватися від зони вильоту.

Жирона туром раніше подарувала Реалу Ов'єдо першу з кінця вересня перемогу в Ла Лізі, поступившись аутсайдеру на виїзді (0:1). Тепер колектив Мічела прагне реабілітуватися перед уболівальниками й своєю грою нагадати їм про серію з трьох виїзних звитяг у чемпіонаті, що передувала не надто очікуваній невдачі минулої суботи.

прогноз 1:1

Субота, 7 лютого, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 1:1

Серед тижня Реал Сосьєдад у вольовому стилі на виїзді вибив з 1/4 фіналу Кубка Іспанії Алавес (3:2), продовживши свою безпрограшну серію в усіх турнірах до дев'яти матчів, останні сім з яких мали місце після призначення Пеллегріно Матараццо. Клуб із Сан-Себастьяна зараз має все, щоб обіграти єдиного учасника Ла Ліги без виїзних перемог у сезоні-2025/26.

Ельче до протистояння підходить на тлі п'яти поспіль матчів без звитяг у чемпіонаті. Форма підопічних Едера Сарабії викликає сумніви щодо спроможності перервати серію клубу з однойменного міста з п'яти "сухих" поразок на Аноеті. Імовірніше за все, за підсумками суботньої дуелі йому доведеться продовжити мріяти про першу з травня 2023 року перемогу в Ла Лізі на виїзді.

прогноз 1:0

Неділя, 8 лютого, 15:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 1:1

Алавес повертається до матчів чемпіонату після вильоту з 1/4 фіналу Кубка Іспанії за рахунок домашнього поєдинку з Реалом Сосьєдад (2:3). Дві поспіль перемоги в Ла Лізі дозволяють команді Едуардо Коудета перебувати в середині турнірної таблиці, але всього трьома очками переважати 18-й Райо Вальєкано в зоні вильоту.

Хетафе на тлі серії з восьми поєдинків без звитяг у чемпіонаті опинився під загрозою прощання з "елітою". Колектив Хосе Бордаласа ризикує зазнати невдачі й у неділю, роком раніше обігравши свого наступного суперника на виїзді вперше із сезону-2005/06. Єдина надія клубу з однойменного міста — втома господарів поля після матчу серед тижня.

прогноз 1:0

Неділя, 8 лютого, 17:15. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 2:0

Атлетік Більбао серед тижня дістався 1/2 фіналу Кубка Іспанії, на виїзді обігравши Валенсію (2:1). У той же час у чемпіонаті підопічні Ернесто Вальверде не перемагають із 6 грудня (2Н, 4П). Тим не менш, попри суперечливу форму, очікується, що в неділю їм вдасться перервати безвиграшну серію й покращити свою ситуацію в боротьбі за єврокубки.

Леванте набрав уже вісім очок під керівництвом Луїша Каштру, туром раніше зігравши внічию з Атлетіко Мадрид удома (0:0). Незважаючи на нещодавні успіхи, клуб із Валенсії залишається в зоні вильоту й сподівається вперше з 2018 року здобути звитягу над своїм недільним суперником, хоча його спроможність бодай уникнути поразки є сумнівною.

прогноз 2:1

Неділя, 8 лютого, 19:30. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 2:0

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 08.02.2026.

Неділя, 8 лютого, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 0:4

Валенсія залишила Кубок Іспанії на стадії 1/4 фіналу, вдома поступившись Атлетіку Більбао (1:2). Таким чином команда Карлоса Корберана перервала свою серію з шести домашніх матчів без поразок. Тепер клуб з однойменного міста спробує вп'яте з 2016 року обіграти на Камп де Месталья Реал Мадрид, сподіваючись бодай трохи збільшити свій відрив від зони вильоту.

Маючи тільки одну поразку в 11-ти виїзних поєдинках Ла Ліги-2025/26, Реал Мадрид у неділю буде націлений виключно на здобуття чергових трьох очок, важливих для продовження боротьби з Барселоною. Під керівництвом Альваро Арбелоа гранд здобув три поспіль звитяги в чемпіонаті й готовий, можливо, не без проблем, але впоратися з Валенсією.

прогноз 1:2

Понеділок, 9 лютого, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 2:0

Вільярреал до протистояння підходить на тлі трьох поспіль матчів без звитяг у Ла Лізі й серії з п'яти в усіх турнірах. Нещодавні невдачі призвели до втрати колективом Марселіно третьої сходинки в боротьбі з Атлетіко Мадрид. Тим не менш, клуб з однойменного міста готовий реабілітуватися перед уболівальниками й нарешті набрати ще три очки.

Еспаньйол так само не знає смаку перемог в останніх п'яти своїх поєдинках. Єврокубкові мрії підопічних Маноло Гонсалеса значно похитнулися й малоймовірно, що клуб із Барселони готовий перервати свою безвиграшну серію із семи матчів проти наступного суперника, останні шість з яких завершилися на його користь.

прогноз 2:1

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри. betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту. ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ