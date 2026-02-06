Іспанія

Реал Мадрид повернувся до тренувань цього тижня після двох днів відпочинку після перемоги над Райо Вальєкано, але в середу їхнє тренування виглядало зовсім інакше. Гравці, серед яких був помічений і Вінісіус, проводили заняття у специфічних кисневих масках, фото яких швидко розлетілися соцмережами.

Ініціатором нововведення став легендарний тренер з фізичної підготовки Антоніо Пінтус. Попри візуальну схожість із масками для високогір’я, пристрої Cosmed K5 мають зовсім інше призначення. За словами Пінтуса, ці високотехнологічні аналізатори дозволяють у режимі реального часу під час 15-20 хвилинних стрес-тестів визначати: максимальний обсяг кисню, який гравець може засвоїти при пікових навантаженнях. Аеробні та анаеробні пороги.

Спортивний фізіотерапевт Бен Варбутон пояснює унікальність методу Реала: "Клуб адаптував лабораторне обладнання для використання у звичайному тренувальному процесі. Зазвичай такі тести роблять на бігових доріжках, що забирає час і створює зайве навантаження на суглоби через тверде покриття.

Реал же робить це на траві, не перериваючи роботу з м'ячем. Це дозволяє тренерам отримати цінні дані, не втрачаючи жодної хвилини тренування і знижуючи ризик травм м'яких тканин", — зазначив Варбутон.

Зібрані дані стануть фундаментом для планування навантажень на найближчі тижні. Ті, хто покаже нижчий рівень VO2 max, отримають додаткову індивідуальну програму.

Це критично важливо, адже попереду у команди Арбелоа надскладний календар: матчі Ла Ліги проти Валенсії та Реал Сосьєдаду, а також поєдинки плей-оф Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.