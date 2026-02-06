Інше

Карім розпочав етап в Аль-Хілялі з розгромної перемоги 6:0, але головною темою вечора стали його натягнуті стосунки з колишнім клубом.

Дебют мрії та медіа-скандал в один вечір — саме так розпочалася кар'єра Каріма Бензема в Аль-Хілялі. Французький форвард одразу ж довів свій клас, оформивши хет-трик у матчі проти Аль-Ахдуда, який завершився нищівною перемогою його нової команди з рахунком 6:0.

Завдяки цьому результату Аль-Хіляль зміцнив лідерство в лізі, маючи в активі 50 очок і випереджаючи найближчих переслідувачів — Аль-Ахлі та Ан-Наср — на 3 та 4 очки відповідно.

Попри свято на полі, післяматчева пресконференція була просякнута напругою через нещодавній трансфер Бензема з табору прямого конкурента — Аль-Іттіхаду, який тренує Сержіу Консейсау. Коли журналісти спробували з'ясувати справжні причини конфлікту та розриву контракту, Карім намагався уникнути гострих кутів:

"Давайте просто поговоримо про гру. Я відчуваю чудову енергетику з цією групою та цим клубом", — заявив володар Золотого м'яча.

Проте одне питання все ж змусило форварда змінити тон. На закиди про те, що він нібито покинув колишню команду, навіть не попрощавшись із партнерами, Бензема відповів загадково й емоційно:

Ви знаєте це? Ви справді знаєте? Запитайте їх... запитайте гравців!", — зауважив Карім.

Цією фразою француз дав зрозуміти, що офіційна версія його відходу може відрізнятися від реальності, а його стосунки з колективом Аль-Іттіхаду були кращими, ніж це подавалося у пресі. Тим часом колишній клуб Бензема готується до зустрічі з Ан-Насром, який, за іронією долі, гратиме без Кріштіану Роналду.