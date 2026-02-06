Іспанія

Англійський клуб не планує продавати лідера атаки, але у Мадриді вивчають можливість гучного трансферу.

Мадридський Реал зацікавився атакувальним півзахисником Манчестер Сіті Філом Фоденом і розглядає його як потенційне підсилення атакувальної лінії. Втім, позиція англійського клубу залишається жорсткою — "містяни" не мають наміру відпускати свого вихованця та хочуть запропонувати йому довгострокову угоду, яку всередині клубу називають "довічною".

За даними джерела, якщо Манчестер Сіті все ж погодиться розпочати переговори, стартова ціна на Фодена може скласти 180–200 мільйонів євро. У Мадриді як додатковий фактор розглядають близькі дружні стосунки англійця з Джудом Беллінгемом, які можуть вплинути на позицію футболіста.

Фоден виступає за Манчестер Сіті з юнацьких років і вже провів 353 матчі у всіх турнірах, забивши 110 голів і віддавши 65 результативних передач. Його чинний контракт із клубом діє до літа 2027 року.

Нагадаємо, клуби встановили рекорд за кількістю зимових трансферів у січні 2026 року