Іспанія

Каталонці планують перебудову воротарської позиції та розглядають варіант розірвання контракту з польським голкіпером.

Барселона та воротар Войцех Щесни під час продовження контракту минулого літа погодили умову, яка дозволяє клубу достроково припинити співпрацю з виплатою компенсації близько 2 мільйонів євро 35-річному футболісту.

Ця сума є меншою, ніж зарплата, яку поляк мав би отримати за чинною угодою, розрахованою до літа 2027 року.

Каталонський клуб активно працює над оновленням складу та планує реформувати воротарську лінію. У разі реалізації трансферних планів синьо-гранатові можуть попрощатися зі Щенсни вже після завершення поточного сезону.

Польський голкіпер приєднався до Барселони в жовтні 2024 року. У поточному сезоні він зіграв дев’ять матчів у всіх турнірах і пропустив 17 м’ячів.

Нагадаємо, Барселона готує нову угоду для Левандовські зі скороченням зарплати.