Турецький гранд готовий викласти до 25 млн євро та додати гравця в угоду після відмови бразильського клубу.
Альберто, Getty Images
06 лютого 2026, 13:50
Фенербахче найближчим часом планує офіційно звернутися до Корінтіанса з пропозицією щодо трансферу нападника Юрі Альберто.
За даними журналіста Педро Раміро, стамбульський клуб готовий запропонувати близько 25 мільйонів євро та включити в угоду одного зі своїх футболістів.
Раніше Корінтіанс уже відхилив першу пропозицію турецького клубу, яка оцінювалася приблизно в 18 мільйонів євро.
Тепер Фенербахче має намір суттєво підвищити ставку, щоб переконати бразильців піти на продаж одного зі своїх ключових форвардів.
Нагадаємо, Нголо Канте став гравцем Фенербахче.