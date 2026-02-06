Туреччина

Турецький гранд готовий викласти до 25 млн євро та додати гравця в угоду після відмови бразильського клубу.

Фенербахче найближчим часом планує офіційно звернутися до Корінтіанса з пропозицією щодо трансферу нападника Юрі Альберто.

За даними журналіста Педро Раміро, стамбульський клуб готовий запропонувати близько 25 мільйонів євро та включити в угоду одного зі своїх футболістів.

Раніше Корінтіанс уже відхилив першу пропозицію турецького клубу, яка оцінювалася приблизно в 18 мільйонів євро.

Тепер Фенербахче має намір суттєво підвищити ставку, щоб переконати бразильців піти на продаж одного зі своїх ключових форвардів.

Нагадаємо, Нголо Канте став гравцем Фенербахче.