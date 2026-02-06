Захисник Баварії захоплений грою свого партнера, який нещодавно повернувся на поле після важкої травми.
Джамал Мусіала Getty Images
06 лютого 2026, 14:32
Захисник Баварії Йонатан Та поділився думками про свого одноклубника Джамала Мусіалу. Німецький оборонець відзначив унікальний талант молодого хавбека та його здатність створювати моменти з нічого.
"Джамал — це той самий хлопець, який завжди поруч в особливі моменти. Він робить на полі те, чого ніхто інший не може зробити, чого ніхто інший не очікує. Він особливий гравець. Я радий бачити його знову на полі, тому що він пережив складний період", — наводить слова Та видання ESPN.
Нагадаємо, що 22-річний Джамал Мусіала повернувся до гри лише в січні 2026 року. Півзахисник змушений був пропустити близько семи місяців через важку травму — перелом малогомілкової кістки та пошкодження зв'язок гомілкостопа, яких він зазнав ще в липні минулого року в матчі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ.
Після тривалої реабілітації Мусіала вже встиг взяти участь у чотирьох матчах за Баварію у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м’яч та одну результативну передачу.
