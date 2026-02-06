Німеччина

Захисник Баварії захоплений грою свого партнера, який нещодавно повернувся на поле після важкої травми.

Захисник Баварії Йонатан Та поділився думками про свого одноклубника Джамала Мусіалу. Німецький оборонець відзначив унікальний талант молодого хавбека та його здатність створювати моменти з нічого.

"Джамал — це той самий хлопець, який завжди поруч в особливі моменти. Він робить на полі те, чого ніхто інший не може зробити, чого ніхто інший не очікує. Він особливий гравець. Я радий бачити його знову на полі, тому що він пережив складний період", — наводить слова Та видання ESPN.

Нагадаємо, що 22-річний Джамал Мусіала повернувся до гри лише в січні 2026 року. Півзахисник змушений був пропустити близько семи місяців через важку травму — перелом малогомілкової кістки та пошкодження зв'язок гомілкостопа, яких він зазнав ще в липні минулого року в матчі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ.

Після тривалої реабілітації Мусіала вже встиг взяти участь у чотирьох матчах за Баварію у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м’яч та одну результативну передачу.

