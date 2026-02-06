Іспанія

Битва титанів та гаряче Баскське дербі.

Стали відомі результати жеребкування півфінальної стадії Кубка Іспанії сезону 2025/26. Доля звела чотири найсильніші команди турніру у пари, кожна з яких могла б стати окрасою фіналу.

Атлетіко (Мадрид) — Барселона На нас чекає класичне протистояння іспанських грандів. Каталонці зустрінуться з підопічними Дієго Сімеоне у битві, яка обіцяє бути тактично напруженою та емоційною

Атлетік (Більбао) — Реал Сосьєдад справжнє свято для Країни Басків. Знамените Баскське дербі відбудеться на стадії півфіналу, що гарантує неймовірну атмосферу на трибунах та безкомпромісну боротьбу на полі.

Перші поєдинки відбудуться вже наступного тижня — 10–11 лютого. Матчі-відповіді, які остаточно визначать фіналістів, заплановані на початок березня.